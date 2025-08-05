التموين تعلن تخفيض سعر 15 سلعة أساسية (قائمة بالأسعار الجديدة)

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التموين أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل إلى 18%، وتشمل: اللحوم، والدواجن، والسكر، والأرز، والزيوت، والشاي، والمكرونة، والصلصة.

كما أكد وزير التموين أنه وجّه على الفور الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية، وهي كالتالي:

اللحوم السودانية الطازجة: 310 جنيهات للكيلو بدلًا من 320 جنيهًا

السكر: 28 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا

اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا للكيلو بدلًا من 220 جنيهًا

الدواجن المجمدة: 90 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110 جنيهات

اللحوم البلدية: 330 جنيهًا للكيلو بدلًا من 350 جنيهًا

زيت خليط 800 مل: 52 جنيهًا بدلًا من 54.5 جنيه

زيت خليط 1 لتر: 67 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا

زيت ذرة 1 لتر: 95.5 جنيهًا بدلًا من 107.5 جنيهًا

الأرز: 28.5 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا

المكرونة (1 كيلو): 23.5 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا

الشاي (250 جرامًا): 33 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا

السمن النباتي (700 جرام): 59 جنيهًا بدلًا من 62 جنيهًا

الصلصة (300 جرام): 17.5 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا

كما شملت التخفيضات سلعًا أخرى، منها: المنظفات، الحلاوة، المربى، الطحينة، المخبوزات، المعجنات، الشاي، الملح، العصائر، المركزات، ومنتجات العناية الشخصية، بنسبة تخفيض تصل إلى 5%.