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مد فترة التصويت ساعة إضافية في لجنة بالبدرشين

09:53 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

انتخابات الشيوخ

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كتب- محمد أبو بكر:

نوهت محافظة الجيزة بأنه تم مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية في اللجنة رقم (٨٩) بمدرسة عبد الفتاح ناصر التابعة لمركز ومدينة البدرشين وذلك ضمن أعمال انتخابات مجلس الشيوخ.

ويأتي القرار للسماح للمواطنين المتواجدين داخل المقار الانتخابية في الوقت الحالي بالإدلاء بأصواتهم في إطار الحرص على تمكين جميع الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر وضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية بكافة اللجان وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.

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انتخابات مجلس الشيوخ مد فترة التصويت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 البدرشين
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