محافظ الجيزة: وعي الناخبين حجر الأساس لإنجاح الاستحقاقات الديمقراطية

كتب- محمد أبو بكر:



حرص المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على متابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا بعدد من اللجان بنطاق المحافظة، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب التصويت، حرصًا على الاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة.



وخلال جولته، أكد المحافظ استمرار التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية حتى الانتهاء من أعمال التصويت، مشيرًا إلى متابعته الشخصية لسير الانتخابات من داخل اللجان والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب متابعته من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



وتفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من اللجان الانتخابية، شملت لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي، ومدرسة محمد كريم الابتدائية بحي جنوب الجيزة، حيث اطمأن على انتظام عملية التصويت وتوافر التيسيرات اللازمة للناخبين.



وأشاد محافظ الجيزة بالإقبال الملحوظ من المواطنين، مثمنًا حرصهم على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري، مجددًا دعوته لهم إلى النزول والمشاركة الفاعلة خلال الساعات المتبقية من اليوم الانتخابي لاختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ.



وأشار المحافظ إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء آمنة ومنظمة، بفضل التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والرقابية وكافة الأجهزة المعنية، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المواطنون في دعم استحقاق ديمقراطي مهم يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة في صناعة مستقبل وطنه.



رافق المحافظ خلال الجولة كل من: الأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والأستاذ محمد رزق رئيس حي الدقي، والأستاذ أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، والأستاذ محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.