كتبت: نور العمروسي

التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بأحد المتابعات الميدانيات المحليات بالمجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة وتواصلت المتابعة بغرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس المتصلة بالغرفة

جاء ذلك خلال إدلاء الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بلجنته الانتخابية بالتجمع الخامس



ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة من خلال تواجدها في غرفة العمليات المركزية بالدكتور أسامة الأزهري مؤكدة أنه يمثل القدوة لكل فئات المجتمع ومشاركته بإدلاء صوته يعكس المسؤولية المجتمعية تجاه نشر الوعى بأهمية ممارسة الحقوق السياسية كالحق في الانتخاب بالاضافة إلى تشجيع الشباب للمشاركة في الانتخابات.



ومن جهته أشاد الدكتور أسامة الأزهرى بدور المرأة المصرية وتصدرها الصفوف دائماً للدفاع عن الوطن، وكذلك دورها في نشر الوعى تجاه أسرتها وتجاه المجتمع

كما تقدم الدكتور أسامة الأزهري بخالص الشكر والتقدير للمتابعين المحليين للمجلس القومي للمرأة لجهودهم في متابعة سير العملية الإنتخابية للسيدات بسهولة ويسر.