فيديو| قافلة الأزهر الإغاثية في طريقها إلى غزة

كتب- محمد شاكر:

وصلت القافلة الحادية عشرة الإغاثية التي يسيِّرها بيت الزكاة والصدقات إلى أهلنا في قطاع غزة، منذ قليل، إلى سيناء، في طريقها إلى قطاع غزة.

تأتي هذه القافلة امتدادًا للدور الإنساني والديني الذي يضطلع به الأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية، وتعبِّر عن تضامن الأزهر مع أشقائه المحاصرين في غزة، الذين يواجهون مأساة إنسانية خانقة منذ ما يقرب من عامين، جرَّاء العدوان المستمر وتقييد سبل الحياة الكريمة.

تضم القافلة أكثر من ألف خيمة مجهزة، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، إلى جانب ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لتقارير دولية ومحلية تؤكد تفشي المجاعة وبلوغ الأزمة مستويات غير مسبوقة، لا سيما في شمال القطاع.

وكان شيخ الأزهر قد وجَّه مؤخرًا بسرعة استئناف القوافل الإغاثية إلى غزة، عقب عودة دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع وتدمير يفرض على الأمة الإسلامية والعالم بأسره مضاعفة الجهود لإغاثة الضحايا، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة سكانه، وعلى رأسهم الأطفال والنساء.

من جهته، أكَّد بيت الزكاة والصدقات أن هذه القافلة تندرج ضمن الجسر الإغاثي الذي انطلق منذ بداية الحملة العالمية «اغيثوا غزة»، والتي أطلقها الإمام الأكبر تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، وشاركت في تجهيزها مؤسسات خيرية وهيئات إنسانية من أكثر من 85 دولة حول العالم.