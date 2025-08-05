رواتب مجزية.. بيان من العمل بشأن وظائف بالأردن

كنب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ اختبارات المرشحين للعمل في مجالي الزراعة وتربية الدواجن، تمهيدًا لسفرهم للعمل بإحدى المزارع المتخصصة في الأردن، وذلك في إطار الفرص التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري، موضحًا أن التنسيق في هذا الملف يتم بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، إلى جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المتاحة تتميز برواتب مجزية، بالإضافة إلى امتيازات اجتماعية وصحية تُمنح للعمال المقبولين. وأضافت أن من بين الشروط الأساسية للتقديم أن يكون المتقدم لديه خبرة أو قدرة عملية في مجال الزراعة أو تربية الدواجن.

ونشرت وزارة العمل عددًا من الصور التي توثق سير اختبارات القبول، وسط متابعة دقيقة لضمان تحقيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.