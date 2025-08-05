الثقافة تعرض إبداعات طلاب الأزهر في الشعر ضمن مبادرة "النيل عنده كتير"

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الثقافة عن التعاون مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب الدكتورة نوال حسني، ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بالأزهر الشريف الدكتور أحمد الشرقاوي؛ في عرض إبداعات طلاب الأزهر الشريف في مجالي الشعر والإلقاء بمشاركة طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة ما قبل الجامعي، ومن مختلف الفئات العمرية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية" التي تنظمها وزارة الثقافة.

ويُخصص لهذا المشروع منصة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم الحقوق الثقافية، تُعرض من خلالها مشاركات طلاب الأزهر جنبًا إلى جنب مع إسهامات الطلبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبات مصر العامة، وقطاع الفنون التشكيلية، بهدف تقديم الإبداع الطلابي في حب النيل والهوية المصرية.

وحثت وزارة الثقافة كافة الطلاب على التقدم بإبداعاتهم المرتبطة بالنيل لتعرض على هذه الصفحة، كما تأمل من كافة المتابعين دعم المواهب الشابة في هذا المجال.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا لجهود الدولة في دمج الثقافة والفنون في العملية التعليمية، وتنمية المواهب منذ الصغر، وتعزيز روح الانتماء لدى النشء من خلال التعبير الإبداعي عن رموز الوطن، وفي مقدمتها نهر النيل، رمز العطاء والاستقرار عبر العصور.

وتستمر الوزارة في استقبال المشاركات من مختلف المؤسسات التعليمية والثقافية، سعيًا إلى بناء جيل واعٍ بجذوره، معتز بهويته، قادر على التعبير عنها بفن راقٍ وكلمة صادقة.