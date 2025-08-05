وزير التموين: الأوكازيون يستمر من 4 أغسطس ولمدة شهر

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ (الأوكازيون الصيفي) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٤ اغسطس الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين ويتقدم المحل الراغب في المشاركة بطلب لمديرية التموين التابع لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب التخفيض وأسعار السلع المعروضة في الأوكازيون مع توضيح سعر السلعة خلال الشهر السابق لفترة الاوكازيون .

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي، في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام التجار بالاشتراطات القانونية والضوابط المقررة خلال فترة العروض والتخفيضات الموسمية .

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التضليل، مع ضمان التيسير على المواطنين للاستفادة من العروض الحقيقية التي يتيحها الأوكازيون.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني، بما يضمن شفافية العروض المقدمة ويمنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة .

شارك في الاجتماع وليد أبو المجد نائب وزير التموين، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، و طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي.