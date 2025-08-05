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"نقل الكهرباء" تقرر زيادة حافز المميز بنسبة 100% شهريًا

07:49 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

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كتب - محمد صلاح:
قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء إن المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وافقت على زيادة حافز المميز للعاملين بنسبة 100٪ تُصرف شهريًا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن حافز المميز تختلف نسبته وآلية صرفه من شركة لأخرى داخل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة أن لكل شركة لائحة مالية مختلفة عن الأخرى، منوهًا بأن حافز المميز كان يُصرف كل شهرين بنسبة 160٪، إلا أنه صدر قرار بزيادته مع وضع ضوابط محددة للحد الأقصى للصرف للقيادات بمختلف المناطق التابعة للشركة.

وأكد أن العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمختلف المناطق يؤدون عملهم بمنتهى الجدية والتفاني، رغم وجود بعض الصعوبات التي تمثل عقبة أمامهم.

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