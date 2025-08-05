كتب- محمد نصار:

شهد ميناء دمياط، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الميناء، تنفيذ عملية شحن ونقل 750 طنًا من سماد اليوريا المعبأ – من إنتاج شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) – عبر نهر النيل، باستخدام الوحدة النهرية "النيل 5" التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، وذلك في اتجاهها إلى منطقة الأعقاب بأسوان، تمهيدًا لنقلها إلى مشروعات التنمية الزراعية في توشكى.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة النقل، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والهادفة إلى تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط داخل ميناء دمياط، وتعزيز الاعتماد على النقل النهري كأحد الحلول الآمنة والاقتصادية لنقل البضائع، خاصة تلك المرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى.

تمت عملية الشحن تحت إشراف مباشر من اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، حيث وجّه الإدارات المعنية بالميناء لتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والفنية المطلوبة، وضمان تنفيذ العملية بكفاءة عالية ووفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة.

ويبرز هذا الحدث الإمكانيات اللوجستية المتطورة التي يتمتع بها ميناء دمياط، والذي يُعد من الموانئ المصرية الرائدة في مجال النقل متعدد الوسائط، بفضل بنيته التحتية المتكاملة التي تربط بين النقل البحري والبري والنهري، مما يعزز من دوره كمحور استراتيجي في منظومة النقل والتجارة.

تجدر الإشارة إلى أن الشحنة المُصدّرة من إنتاج شركة موبكو برئاسة المهندس أحمد محمود السيد، وتم تنفيذ عملية النقل بالتعاون مع شركة النيل الوطنية للنقل النهري برئاسة اللواء أ.ح السيد المتبولي قاعود، إلى جانب إحدى كبرى شركات الشحن والتفريغ العاملة داخل الميناء.

ويمثل هذا النموذج الناجح للتكامل بين القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية دعمًا واضحًا لتوجه الدولة نحو تطوير وسائل النقل الداخلية وتخفيف الضغط عن الطرق البرية، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.