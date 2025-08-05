"ائتلاف نزاهة" يعلن 7 ملاحظات على اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

كتب- محمد نصار:

يواصل "ائتلاف نزاهة"، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، أعمال المتابعة الميدانية لمجريات انتخابات مجلس الشيوخ المصري، في اليوم الثاني والأخير للتصويت داخل البلاد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية للائتلاف، من مقرها في العاصمة القاهرة، سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، حيث تواصل التنسيق مع الفرق المنتشرة في المحافظات المختلفة، وتعمل على توثيق الملاحظات والمخالفات المحتملة، وفيما يلي أبرز ملاحظات اليوم حتى الواحدة ظُهرًا:

1- لاحظ المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات التي تم زيارتها وعددها (13) محافظة، وذلك منذ فتح اللجان أمام الناخبين في التاسعة صباحًا، مع وجود حالات محدودة لتأخر فتح اللجان بضع دقائق.

2- رصد المتابعون وجود مسيرات انتخابية في محيط عدد من اللجان الانتخابية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعلية، السويس، بني سويف، المنيا، والإسكندرية"، مع ملاحظة أكبر مسيرة انتخابية حتى الآن بمشاركة مئات المواطنين، نظمها أحد الأحزاب السياسية في "الخانكة" بمحافظة القليوبية، يحملون شعارات حزبية وصور مرشحيهم، ويدعون المواطنين للمشاركة في عملية التصويت.

3- من أبرز المسيرات التي تم رصدها في: " قرية "البرادعة" التابعة للقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، وفي محيط لجنة "مدرسة بلال الثانوية بنات"، في حي الشرابية شمال القاهرة.

4- رصد المتابعون مظاهر احتفالات ورقص وتشغيل أغاني بصوت عالي في محيط عدد من اللجان الانتخابية في محافظات "الجيزة، القليوبية، الشرقية، والدقهلية"، مع حمل أعلام مصر وحث المواطنين على المشاركة في عملية التصويت.

5- رصد المتابعون دعاية انتخابية مخالفة لقواعد الصمت الانتخابي في محيط عدد من اللجان الانتخابية، من بينها لجنة "مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية"، الكائنة في المنيرة الغربية في إمبابة بمحافظة الجيزة، وفي محيط لجنة "مدرسة برطس الإعدادية المشتركة" في قرية "برطس" التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وفي محيط لجنة "مدرسة الرائد الشهيد أحمد سعيد"، الكائنة في "بولاق الدكرور" بمحافظة الجيزة، مع ملاحظة مشاركة واسعة للنساء.

6- رصد المتابعون وجود ترتيبات طبية جيدة في لجان محافظة الإسماعيلية، حيث لاحظ المتابعون إجراء فحوصات على عدد من السيدات كبار السن من قبل أعضاء في التمريض، مع توفير تسهيلات مناسبة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى مقار التصويت.

7- رصد المتابعون وجود زحام شديد أمام لجنة "مدرسة السيدة سمية" الكائنة في النهضة، أول السلام، بمحافظة القاهرة، مع وجود ترتيبات منظمة لضمان سلاسة إجراءات التصويت.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 30 متابعًا دوليًا من 14 دولة، يمثلون ثلاث منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان).

وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان. وتسعى البعثة، إلى تغطية ما بين 14% و17% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 8,200 لجنة انتخابية.

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