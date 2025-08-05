السيسي: مصر ستبقى دوما بوابة لدخول المساعدات وليس لتهجير الفلسطينيين

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الفيتنامي، في إطار زيارة الأخير إلى القاهرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر، إن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخري ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز علي الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح.

وتابع: ستبقى مصر دوما بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس أن مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع.

وأشار إلى أن مصر تقوم بدور كبير لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف، أن هناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية، مضيفًا: "وجهت سابقا نداءً للعالم والدول الأوربية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخري ندائي لهم جميعًا حتى تتوقف هذه الحرب" .

وتابع: منذ السابع من أكتوبر قدمت مصر وحدها أكثر من 70% من كل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.