الرئيس السيسي: التاريخ سيحاكم دولا وأشخاصا على موقفهم تجاه غزة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الفيتنامي، في إطار زيارة الأخير إلى القاهرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر، إن مصر تقوم بدور كبير لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وصف الرئيس السيسي، الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه بـ"الإفلاس" و"الكلام الغريب".

وأضاف، أن هناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية، مضيفًا: "وجهت سابقا نداءً للعالم والدول الأوربية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخري ندائي لهم جميعًا حتى تتوقف هذه الحرب" .

وأوضح الرئيس السيسي أن التاريخ سيتوقف كثيرًا وسيحاسب ويحاكم دولا كثيرة وأشخاصا على موقفهم في هذه الحرب. مضيفًا: "الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلاً".

وتابع: منذ السابع من أكتوبر قدمت مصر وحدها أكثر من 70% من كل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.