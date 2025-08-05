محافظ القاهرة: لا شكاوى في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ 2025

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات المشكلة برئاسته في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لم تتلق أية شكاوى أو معوقات حتى الآن للعملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان، اليوم، إلى أن عمليات المتابعة رصدت استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم إيمانًا منهم بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء مؤسسات الدولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على ضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

وأوضح محافظ القاهرة، استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات المعنية للاستجابة الفورية لأي دعم لوجيستي تتطلبه العملية الانتخابية.

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