قرار حكومي.. تكليفات ومهام جديدة لنائب وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بإسناد متابعة الخطط المستقبلية للكهرباء للمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، بجانب متابعة أداء شركات نقل وتوزيع الكهرباء والهيئات التابعة والإشراف على الاستراتيجية ووضع البرامج التنفيذية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإسناد متابعة الخطط المستقبلية للكهرباء للمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة، بجانب متابعة أداء شركات نقل وتوزيع الكهرباء والهيئات التابعة.

وتضمن القرار إشراف مشالي على استراتيجية ووضع البرامج التنفيذية والإشراف على منظومة ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها في مصر، إضافةً للتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة.

وتولت صباح مشالي منصب نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يوليو 2024؛ فمَن هي:

1- خريجة جامعة القاهرة - كلية الهندسة 1986 بتقدير جيد جدًّا.

بدأت حياتها العملية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والتحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء؛ منها المركز القومي للتحكم في الطاقة– المشروعات المركزية.

3- تم اختيارها بالعمل كمساعد لوزير الكهرباء والطاقة عام 2002 لأول مرة في تاريخ القطاع.

4- شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسي عام 2014.

5- أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقتها، قرار رقم 12 لسنة 2019 في يناير 2019، بتعيين مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، رئيسًا والعضو المنتدب للشركة.

6- التحقت بجامعة هارفارد الأمريكية، ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة بالشرق الأوسط خلال عامَي 2003/2002.

7- بعد إتمام دراستها بجامعة هارفارد الأمريكية (Harvard business school) عام 2003 بدأت في خلق كيان جديد بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يكون مسؤولًا عن تطوير الأداء بشركات الكهرباء (إنتاج–نقل–توزيع) ويتابع منظومة هذا الأداء ميدانيًّا على الأرض بالمواقع المختلفة.

8- إحدى خريجات أكاديمية ناصر العسكرية- كلية الدفاع الوطني 2005 .

9- عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصريين، تشارك مشالي كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل،(CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC) ، بالاضافة إلى أنها تمثل منطقة شمال إفريقيا في منظمة AFSEC

10- تم اختيارها أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري.

11- تم اختيارها أيضًا ضمن أفضل 4 مهندسات عالميًّا لعام 2020.

12- اختارت الجمعية العمومية لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط، المهندسة المصرية صباح مشالي بمنصب رئيس المنظمة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أول شهر يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2026.

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