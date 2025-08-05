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رئيس "العربية للتصنيع": انتخابات الشيوخ عُرس ديمقراطي والمشاركة واجب وطني

01:34 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    اللواء مهندس مختار عبد اللطيف
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    اللواء مهندس مختار عبد اللطيف
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كتب- محمد سامي:

أدلى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة مدينتي للغات.

وأوضح "عبد اللطيف"، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.

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مختار عبد اللطيف الهيئة العربية للتصنيع مجلس الشيوخ
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