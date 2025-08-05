كتب- محمد سامي:

أدلى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة مدينتي للغات.

وأوضح "عبد اللطيف"، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.

اقرأ أيضًا:

أمر طرد.. حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد إقراره

السيسي يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في قصر الاتحادية

رياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة