كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، في استقبال المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة.

وتنعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج، على مدار 3 أيام اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس وحتى الخميس الموافق 7 أغسطس الجاري.

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