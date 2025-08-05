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صور.. بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

01:32 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (3)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (4)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (5)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (2)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (7)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (8)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (9)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (10)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (11)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (6)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (13)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (12)
  • عرض 14 صورة
    المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (1)
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كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، في استقبال المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة.

وتنعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج، على مدار 3 أيام اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس وحتى الخميس الموافق 7 أغسطس الجاري.

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المقابلات الشخصية البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة الأكاديمية الوطنية للتدريب
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