كتب- محمد صلاح:

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا انقطاعًا مفاجئًا للتيار الكهربائي استمر لأكثر من ساعتين، مما تسبب في حالة من الارتباك بين الأهالي.

وبحسب مصدر مسؤول بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، نتج الانقطاع عن عطل مفاجئ بمحطة الشيخ عتمان للتغذية الكهربائية بمركز مغاغة، وهي محطة رئيسية لتغذية عدد من المراكز والقرى المجاورة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، أنه تم الدفع بفرق صيانة متخصصة فور الإبلاغ بالعطل، مشيرًا إلى أن الإصلاحات استغرقت ما يقرب من ساعتين قبل استعادة التيار تدريجيًا في المناطق المتضررة.

ونفى المصدر، وجود تخفيف للأحمال خلال فترات الذروة، مؤكدًا أن ما حدث عطل طارئ في إحدى محطات محولات التغذية الرئيسية، وتمت معالجته بشكل سريع.

وشدد على حرص الشركة على استقرار الخدمة وعدم الإضرار بالمواطنين، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو انقطاعات عبر الخط الساخن أو مراكز خدمة العملاء.

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