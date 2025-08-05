محافظ الجيزة: انتظام التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز وأحياء ومدن المحافظة في الموعد المحدد، خلال ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، دون رصد أي معوقات تُذكر.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال متابعته المستمرة لسير العملية الانتخابية من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، حيث تم رصد لحظة بلحظة لفتح اللجان وتوافد الناخبين على مدار اليوم، في إطار الحرص على ضمان انتظام العملية التصويتية.

رسالة تقدير لوعي المواطنين

أشاد محافظ الجيزة، بحرص المواطنين على المشاركة، مؤكدًا أن انتظام فتح اللجان وتزايد نسب التوافد تعكس وعي أبناء المحافظة بأهمية المساهمة الإيجابية في بناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التفاعل والمشاركة خلال الساعات المتبقية من اليوم الانتخابي.

دعم كامل من الأجهزة التنفيذية

أوضح "النجار"، أن جميع الأجهزة التنفيذية تواصل عملها بكامل طاقتها لتأمين العملية الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي والخدمي اللازم للناخبين، بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في مناخ يسوده الانضباط والشفافية.

غرفة عمليات ومركز طوارئ لمتابعة دقيقة

أشار المحافظ، إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية، بالتوازي مع عمل مركز السيطرة للطوارئ، لرصد أي مستجدات ميدانية والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للتعامل معها بكفاءة وسرعة.

انتظام منذ الساعات الأولى وإجراءات أمنية مشددة

كانت لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر أمام المواطنين، وسط تنظيم دقيق وإجراءات أمنية محكمة، لضمان سير الانتخابات بسلاسة، وتأمين اللجان وتسهيل الوصول إليها، بما يعكس صورة مشرفة للمشاركة الديمقراطية.

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