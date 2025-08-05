محافظ القاهرة يتابع انتظام التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

كتب- محمد نصار:

ترأس د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ القاهرة، وفق بيان، وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

كما أكد محافظ القاهرة، جاهزية المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم حوالي 8 ملايين و544 ألفًا و319 ناخبًا في 544 لجنة فرعية داخل 336 مركزًا انتخابيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة، مؤكدًا ثقته في قيام المواطنين اليوم بالمشاركة بنفس الكثافة التي تمت بالأمس.

وشدد محافظ القاهرة، على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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