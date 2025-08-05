كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الجامع الأزهر، باب المشاركة في الموسم الجديد من مسابقة "بنك فيصل الإسلامي" لحفظ القرآن الكريم، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حرصا على تشجيع كافة الفئات من المواطنين على التمسك بالقرآن الكريم حفظا وقراءة.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة، التسجيل على بوابة الأزهر الإلكترونية، من الآن ولمدة عشرة أيام، وفق أسبقية التسجيل، من خلال الرابط التالي: هنا

ويتنافس المشاركون في المسابقة على أربعة مستويات:

• المستوى الأول: يشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد لخريجي الجامعات المصرية من 22 إلى 28 عاماً، حيث تُمنح 5 جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 500,000 جنيه.

• المستوى الثاني: مخصص لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد للمتقدمين حتى سن 15 عاماً، مع 5 جوائز تبلغ قيمتها 395,000 جنيه.

• المستوى الثالث: يركز على حفظ ثلثي القرآن الكريم للمتقدمين حتى سن 12 عاماً، حيث تصل قيمة الجوائز إلى 265,000 جنيه.

• المستوى الرابع: مخصص لحفظ ثلث القرآن الكريم للبراعم حتى سن 10 سنوات، وتبلغ قيمة الجوائز 175,000 جنيه.

وتفتح المسابقة، أبوابها للمشاركين من مختلف الفئات العمرية، ومن أبرز مميزاتها استخدام تقنية "الصوت والصورة" خلال الاختبارات، مما يضمن الشفافية والعدالة في تقييم المشاركين، وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المصداقية وتوفير بيئة تنافسية عادلة و يشجع المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم.

وتتجاوز جوائز المسابقة هذا العام 1.5 مليون جنيه، مما يعكس اهتمام بنك فيصل الإسلامي والأزهر الشريف بدعم وتحفيظ كتاب الله، وفي ختام المسابقة سيتم توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الفئات، بما في ذلك الجوائز المالية والشهادات التقديرية.

ويستمر التقديم للمسابقة لمدة عشرة أيام، بقبول عدد محدود من المتقدمين في كل مستوى، وذلك وفق أسبقية التسجيل، على أن يتم توفير مقرات متعددة لاختبار المتقدمين، سيتم الإعلان عنها وفق جداول محددة، وذلك لتسهيل المشاركة على حفظة القرآن الكريم.

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