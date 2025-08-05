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ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ.. اللجان تفتح أبوابها أمام الناخبين في محافظات الجمهورية

09:03 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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كتب- محمد فتحي:

فتحت قبل قليل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وحرص العديد من المواطنين في التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في ثاني أيام الانتخابات.

وحرص المواطنين في الاصطفاف على أمام اللجان الانتخابية قبل بدء فتح اللجان بساعة.

وانطلقت أمس الإثنين ماراثون تصويت المصريين داخل البلاد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً.

وتستمر الانتخابات حتى مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتم حصر أصوات تصويت المصريين بالخارج مع الداخل، لإعلان النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر المقبل.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطباعة 68 مليون بطاقة اقتراع بالنظامين الفردي والقائمة في الانتخابات، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين في الداخل.

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