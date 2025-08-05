السفير الهندي يكشف حجم استثمارات بلاده في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

قال السفير الهندي في مصر، سوريش كى ريدي، أن الاستثمارات الهندية في مصر بلغت حوالي 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة تن، أن العلاقات بين القاهرة ونيودلهي تمر بمرحلة ذهبية، مدعومة بالصداقة الشخصية القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأوضح ريدي أن تجربته الشخصية في القاهرة، حيث عاش ودرس في الجامعة الأمريكية وعمل بالمركز الثقافي الهندي، ساهمت في تعميق ارتباطه بالمجتمع المصري، مؤكدًا أن هذه التجربة عززت فهمه للسوق المصري وإمكانياته.

وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة اقتصادية ديناميكية وجاذبة بفضل نموها السريع، مؤكدًا أن الهند ترى فيها قاعدة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن الشركات الهندية، بصفتها مستثمرين عالميين، تتطلع إلى تعزيز وجودها في مصر للاستفادة من هذه الإمكانيات الكبيرة.

وأضاف ريدي أن تبادل الخبرات بين البلدين يساهم في مواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي والصناعي سيفتح آفاقًا جديدة للتنمية.

اقرأ أيضاً:

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996

تحديث الطقس (1).. سحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط أمطار

250 جنيهًا كحد أدنى.. موعد زيادة الإيجارات القديمة للشقق السكنية