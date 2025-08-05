إعلان

سحب منخفضة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة اليوم

05:00 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس في الإسكندرية اليوم (8)
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس في الإسكندرية اليوم (4)
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس في الإسكندرية اليوم (7)
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس في الإسكندرية اليوم (2)
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس في الإسكندرية اليوم (3)
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس في الإسكندرية اليوم (6)
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس في الإسكندرية اليوم (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.
وأشارت الأرصاد إلى الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.
وظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

اقرأ أيضاً:

تحديث الطقس (1).. سحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط أمطار


250 جنيهًا كحد أدنى.. موعد زيادة الإيجارات القديمة للشقق السكنية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"