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رياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس وحتى الأحد 10 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى توقعاتها بظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء .

وأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الجو بمعدل 4:2 درجات.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط لحرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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