كتب - أحمد جمعة:

حصل مستشفى النيل للتأمين الصحي على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، تقديرًا لتميزه في تقديم خدمات علاج السكتات الدماغية، والتزامه بتطبيق المعايير العالمية في رعاية المرضى.

وجاء هذا التتويج عقب زيارة ميدانية أجراها وفد من المنظمة إلى المستشفى، تفقد خلالها أقسام الرعاية المركزة، ووحدة القسطرة المخية، واطّلع على خطوط سير نقل المرضى، كما أجرى مناظرة لبعض الحالات داخل المستشفى.

قدّم الدكتور وائل عثمان، استشاري المخ والأعصاب، عرضًا تعريفيًا تناول فيه إمكانيات المستشفى وأقسامها، لا سيما قسم السكتة الدماغية، مستعرضًا تاريخ إنشائه والخدمات المقدمة به، إلى جانب الإحصاءات المتعلقة بأعداد المرضى المستفيدين من خدماته.

وأعرب وفد المنظمة عن بالغ تقديرهم للمستوى المتميز في تقديم الرعاية الطبية، مشيدين بكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وكذلك التجهيزات الطبية المتقدمة، والتزام الفريق الطبي بتطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.

أكد الدكتور محمد عبد الغني، مدير مستشفى النيل، أن المستشفى أدخل مؤخرًا خدمة القسطرة المخية، تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، ما أتاح للمرضى الحصول على العلاج داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر، مشيرًا إلى أن التقنية حققت نتائج ملموسة في علاج جلطات المخ خلال السنوات الأخيرة.

أوضح عبد الغني أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 357 سريرًا، ويقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل العديد من التخصصات، أبرزها: جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الأوعية الدموية والقساطر الطرفية، إلى جانب أقسام الرعاية المركزة، الحضّانات، بنك الدم، المعامل، والأشعة التشخيصية.

ضم الوفد الزائر كُلًّا من البروفيسور شيلا مارتينز، أستاذ الأمراض العصبية بالجامعة الفيدرالية بالبرازيل، والرئيس السابق للمنظمة، ورئيس اللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية، والدكتورة أمل الهاشمي، استشاري الأمراض العصبية وعضو اللجنة التنفيذية.