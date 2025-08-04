كتبت- داليا الظنيني:

أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن قرار صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025/2026 إلى 4.1% بدلًا من 4.3%، كان مفاجئًا وغير متسقا مع الأداء الفعلي للاقتصاد الذي يشهد تعافيًا ملحوظًا في عدة قطاعات.

وأوضح جنينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، أن السبب الأساسي لهذا التخفيض قد يعود إلى استمرار تأثير أزمة الممرات الملاحية على قناة السويس، التي لم تتعافَ كليًا بعد، مما أثر على الإيرادات المتوقعة مؤكدا على أن قناة السويس تمثل دخلًا رئيسيًا يقترب من 10 مليارات دولار سنويًا، وتباطؤ تعافيها قد يبرر حذر الصندوق.

وأضاف جنينة أن باقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وحتى الاستثمار العقاري، تشهد نموًا حقيقيًا.

وأشار جنينة إلى أن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" كانت قد رفعت بالفعل توقعاتها للنمو في مصر إلى 4.6%، مدفوعةً بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.



ولفت جنينة أنه من الوارد أن يكون الهدف من قرار النقد الدولي الضغط على الحكومة المصرية للإسراع في تنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وشدد جنينة على أن "الأسواق" هي الحكم الحقيقي على أداء الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أداء الأسهم وسندات اليوروبوند المصرية، وانخفاض هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد، جميعها مؤشرات تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.

وتوقع أن يعيد الصندوق تقييم أرقامه في مراجعته المقبلة في شهر أكتوبر، خاصةً إذا أنجزت مصر المرحلتين الخامسة والسادسة من المراجعات مع الصندوق، وهو ما قد يدفع بالنمو إلى مستويات تتجاوز 4.5%.







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