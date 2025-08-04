إعلان

سحب على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

09:45 م الإثنين 04 أغسطس 2025

طقس حار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى توقعاتها بظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء .

اقرأ أيضاً:

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996

تحديث الطقس (1).. سحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط أمطار

250 جنيهًا كحد أدنى.. موعد زيادة الإيجارات القديمة للشقق السكنية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس حار رطب سحب أمطار شبورة الأرصاد الجوية درحات الحراراة رطوبة الطقس.
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"