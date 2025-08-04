حازم الأشموني: إقبال شعبي وتنظيم متميز لانتخابات الشيوخ في الشرقية

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة أكملت كافة استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي يعكس وعيًا سياسيًا متميزًا بين المواطنين.

وأضاف الأشموني خلال مداخلته الهاتفية في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" أن الشرقية، بثقلها السياسي والحزبي، حرصت على توفير بيئة مثالية للناخبين من خلال تجهيز المقار الانتخابية وتأمين كافة الاحتياجات اللوجستية.

وأوضح الأشموني أن المحافظة أعدت 844 لجنة فرعية و829 إدارة مركزية لخدمة ما يقرب من 4 ملايين و867 ألف ناخب، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير استلزم تنظيمًا دقيقًا لضمان سهولة وسلاسة العملية الانتخابية.

وتابع محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية عملت بشكل مكثف بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير وسائل راحة مثل أماكن انتظار مظللة وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار الأشموني إلى أن الإقبال الشعبي حتى الآن يُعد مشرفًا، مما يبرز التزام المواطن الشرقاوي بممارسة حقه الانتخابي، مؤكدًا أن تنوع القيادات الحزبية في المحافظة يعزز من أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكد الأشموني، أن الاستعدادات بدأت مبكرًا لضمان نجاح هذا العرس الديمقراطي، مع متابعة ميدانية دقيقة لضمان عدم وجود أي معوقات.

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