صبورة السيد تتفقد لجان أكتوبر: مشاركة قوية وتنظيم يليق بصورة مصر

كتب- عمرو صالح:

قامت النائبة الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب وأمين لجنة المرأة بحزب مستقبل وطن دائرة أكتوبر، بجولة ميدانية صباح اليوم على عدد من اللجان الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من تيسير الإجراءات أمام الناخبين.

وخلال جولتها، أدلت النائبة بصوتها داخل لجنة مدرسة القرية السياحية الأولى بأكتوبر، مؤكدة على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشيدة بالتنظيم المحكم والأجواء الآمنة التي وفرتها الدولة للمواطنين.

وقالت النائبة صبورة السيد، "ما رأيناه اليوم من إقبال وتنظيم هو انعكاس حقيقي لنجاح الدولة المصرية في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية، وتأكيد على وعي المواطن المصري بدوره في صنع المستقبل".

وأضافت أن الدولة لم تدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية، سواء من حيث تأمين اللجان أو تسهيل الوصول إليها، وهو ما يعكس جدية المؤسسات في دعم مسار التحول السياسي والمؤسسي في البلاد.

وتُعرف النائبة صبورة السيد بدورها البارز في قطاع التعليم، حيث تعتبر من أبرز رموز العمل التربوي والجامعي، فضلًا عن نشاطها الاجتماعي والخيري، ومشاركتها الفاعلة في عدد كبير من المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المرأة والطفل.