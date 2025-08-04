كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر تملك إرثًا حضاريًا وثقافيًا يمتد لأكثر من 12 ألف سنة، مشيرًا إلى أن الحضارات القديمة مثل نقادة الأولى والثانية، إلى جانب مخطوطات مانيتون السمنودي، تؤكد عمق هذا التاريخ.

وأضاف خلال برنامجه "مساء جديد" على قناة المحور أن دراسات ناشونال جيوجرافيك كشفت عن نقاء وراثي للمصريين يصل إلى 94% في بعض العينات، مما يعكس تميز الهوية المصرية واستمراريتها عبر العصور.

وأوضح الحسيني أن مصر ليست مجرد أهرامات أو آثار، بل هي أيضًا العاصمة الإدارية الجديدة، والطرق الحديثة، والمصانع، وجامعة القاهرة التي علّمت ملايين الطلاب، بما في ذلك بريطانيين في كلية الطب بقصر العيني، مؤكدًا أن هذا الإرث التعليمي جعل مصر مركزًا للعلم والمعرفة.

وتابع مقدم "مساء جديد" أن الفنون والموسيقى والأدب المصري، من أمثال العقاد ونجيب محفوظ وزكي نجيب محمود، تجسد تفرد مصر في إنتاج المفكرين والفلاسفة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أكبر رصيد من العلماء خارج حدودها، حيث يبلغ عددهم 100 ألف باحث يحملون درجة الدكتوراه، ويسهمون في التدريس ونشر الأبحاث في أرقى الجامعات العالمية مثل هارفارد، كامبريدج، وستانفورد، مؤكدًا أن هؤلاء العلماء لا يتعلمون فقط بل يُعلمون العالم.

وأكد أن هذا الإرث العلمي، المدعوم بإحصاءات الأمم المتحدة، يضع مصر في مكانة فريدة على مستوى العالم.

وأضاف الحسيني أن مصر تظل رائدة في الرياضة والثقافة والعلوم، مشددًا على أن تنوع إسهاماتها الحضارية يجعلها لا تضاهى في المنطقة أو العالم.