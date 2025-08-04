هل ترك صلاة السنن عليه ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ترك السنن الرواتب لا يترتب عليه إثم، وإنما يُفوّت المسلم على نفسه فضلًا وثوابًا عظيمًا أعدّه الله تعالى للمحافظين عليها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول أداء الفروض فقط دون السنن: "ترك السنن الرواتب لا يترتب عليه إثم، وإنما يترتب عليه فوات هذا الفضل العظيم لهذه السنن الرواتب، ومن هذا الثواب أن من صلى وداوم على هذه الرواتب، بنى الله له قصرًا أو بيتًا في الجنة، فهو بذلك يكون قد ضيّع على نفسه هذه المنزلة العظيمة وهذا الثواب، لكن لا يحصل له إثم، لأن النافلة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها."

وأوضح أن الرواتب هي السنن المؤكدة التابعة للصلوات الخمس اليومية، وأضاف: "عندنا بعض الفقهاء يرى أنها عشر ركعات، وبعضهم يرى أنها اثنا عشر ركعة."

وعدّد وسام السنن الرواتب قائلًا: "ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، فيكون المجموع ثماني ركعات، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ليصبح المجموع 12 ركعة"، مشيرًا إلى أن من يقول بعشر ركعات يرى أنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها.