كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأعلى للإعلام يبحث مع القنوات سبل مواجهة التعصب بالموسم الجديد

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جلستين مع مسؤولي قنوات "الأهلي"، "الزمالك"، "أون سبورت"، "راديو أون سبورت"، "النيل للرياضة"، و"إذاعة الشباب والرياضة"، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، تزامنًا مع انطلاق الموسم الكروي الجديد في 8 أغسطس الجاري.

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"يُمرر الأدوية المجهولة".. "الحق في الدواء" يطالب بوقف الإعلانات الطبية على تيك توك

تقدَّم المركز المصري للحق في الدواء اليوم بمذكرة إلى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بضرورة وقف الإعلانات الطبية والوصفات الطبية والترويج للأدوية على منصة "تيك توك".

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ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على الإيجار القديم؟.. لميس الحديدي تعلق

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره وأثار جدلًا واسعًا.

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قضي الأمر| السيسي يصدق نهائيًّا على الإيجار القديم.. وقيمة إيجارية جديدة الشهر المقبل- فيديو

استعرض موقع "مصراوي"، عبر فيديو بث مباشر، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

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وزير التموين يوجه رؤساء شركات المطاحن بتحسين جودة الخدمات والمنتجات

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة انتظام العمل وخطط التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية

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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" بين إيتاي البارود والسادات

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تلبية لاحتياجات جمهور الركاب، والعمل المستمر على تحسين وتطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خط (إيتاي البارود - السادات) والعكس.

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بالفن الشعبي وعروض الأطفال.. انطلاق مهرجان "صيف بلدنا" بجمصة

انطلقت فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، استمرارا لأنشطتها الصيفية المكثفة بالمحافظات الساحلية ضمن برامج وزارة الثقافة.

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طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور عبر الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى.

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الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متذ قليل بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.

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رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور

أدلى صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنته الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

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تشغيله قريبًا.. تفاصيل تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي بتكلفة 530 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى التل الكبير التخصصي يُعد أحد المشروعات الصحية الرائدة بمحافظة الإسماعيلية، ويُشكّل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس مواصلة الدولة توفير خدمات صحية متميزة وتحقيق العدالة الصحية.

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5 معايير.. ضوابط تحديد مستوى المناطق في قانون الإيجار القديم

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

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السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

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انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

أنطلق اليوم الإثنين ماراثون تصويت المصريين داخل البلاد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة من مساء اليوم، وتستمر غدًا الثلاثاء، على أن يتم حصر أصوات تصويت المصريين بالخارج مع الداخل، لإعلان النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر المقبل.

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