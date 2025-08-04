الأعلى للإعلام يبحث مع القنوات سبل مواجهة التعصب بالموسم الجديد

كتب- محمد سامي:

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جلستين مع مسؤولي قنوات "الأهلي"، "الزمالك"، "أون سبورت"، "راديو أون سبورت"، "النيل للرياضة"، و"إذاعة الشباب والرياضة"، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، تزامنًا مع انطلاق الموسم الكروي الجديد في 8 أغسطس الجاري.

ناقشت الجلستان سبل الاستعداد للموسم الكروي والعمل على إعلاء قيم الروح الرياضية، والارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي المصري، في إطار الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وتطبيق الأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، من خلال مبادرة "إعلام رياضي بلا تعصب".

وأعرب ممثلو القنوات عن ترحيبهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم للتعاون الكامل مع المجلس في ضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتقديم محتوى راقٍ يعكس القيم الإيجابية للمنافسة الشريفة، ويليق بالجمهور المصري.

وأكد المجتمعون أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الإعلامية للتصدي لظاهرة التعصب، التي تؤثر سلبًا على الأجواء الرياضية وسلوك الجماهير، مشددين على الدور المحوري للإعلام في تشكيل وعي الرأي العام ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

واتفق الحضور على استمرار عقد مثل هذه الجلسات بشكل دوري لمتابعة تنفيذ التوصيات، وبحث التحديات المستجدة التي قد تواجه التغطيات الإعلامية، بما يضمن استمرار التنسيق بين المجلس والمؤسسات الإعلامية، وتحقيق أهداف المبادرة.

تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجلسات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، بمشاركة وسائل الإعلام وصناع المحتوى، لتعزيز الدور التوعوي للإعلام في مواجهة التعصب الرياضي، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية.