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"يُمرر الأدوية المجهولة".. "الحق في الدواء" يطالب بوقف الإعلانات الطبية على تيك توك

04:56 م الإثنين 04 أغسطس 2025

المركز المصري للحق في الدواء

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كتب- أحمد جمعة:

تقدَّم المركز المصري للحق في الدواء اليوم بمذكرة إلى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بضرورة وقف الإعلانات الطبية والوصفات الطبية والترويج للأدوية على منصة "تيك توك".

وقال المركز في بيان، إن منصة "تيك توك" أصبحت الرقم الأول لتمرير الأدوية المزيّفة المجهولة، التي يتم استخدامها في المراكز الطبية والتجميل والليزر، والتي أعلنت عنهم وزارة الصحة عند مداهمة هذه المراكز.

كما لفت إلى أن هناك أكثر من ١٥٠ محتوى صحيًّا صدر بدون موافقة لجنة الإعلانات الطبية، وخلافًا لقانون حماية المستهلك وقانون هيئة الدواء.

وأكَّد المركز أنه، بالاتصال بنقابتي الصيادلة والأطباء، وُجد أن كثيرًا من أصحاب المحتوى غير مقيدين في اتحاد المهن الطبية، ومنتحلون صفة طبيب أو صيدلي.

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المركز المصري للحق في الدواء وقف الإعلانات الطبية تيك توك المجلس الأعلى للإعلام
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