وزير التموين يوجه رؤساء شركات المطاحن بتحسين جودة الخدمات والمنتجات

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة انتظام العمل وخطط التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لضمان كفاءة واستقرار منظومة إنتاج الدقيق البلدي المدعم.

واستهل الوزير اجتماعاته بلقاء مع شركة مطاحن مصر العليا؛ حيث تم استعراض خطط الشركة خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، إضافة إلى خطط تطوير خطوط الإنتاج، بما يضمن زيادة الإنتاجية والارتقاء بالجودة.

والتقى فاروق شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة؛ حيث تم استعراض مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وخطط تطوير خطوط الإنتاج والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وشدد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ورفع قدراته الفنية والإدارية.

وعقد الوزير اجتماعًا آخر مع شركة مطاحن شرق الدلتا، حيث تم تقديم عرض شامل عن جهود التطوير المنفذة، والتي شملت تحديث المعدات، وتحسين جودة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى خطط التحول الرقمي في منظومة العمل، وتم استعراض الخطط المستقبلية للشركة التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وضمان استقرار توريد الدقيق البلدي المدعم، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماعات أن تطوير البنية الصناعية والتكنولوجية لمطاحن الدقيق يُعد من الأولويات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الخبز المدعم، وخفض نسب الفاقد، وتحقيق استدامة في إمدادات السلع الاستراتيجية، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لخطط الشركات التابعة، لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة الإنتاج والتوزيع، ودعم مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي، مع الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وشارك في الاجتماعات اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وعادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع.

وشهدت الاجتماعات حضور اللواء تهامي أحمد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مطاحن مصر العليا، والمحاسب عبد القادر السيد الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر العليا، واللواء أحمد ضيف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس أحمد سلام الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس محمد عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا، والدكتور وليد لطفي الرئيس التنفيذي، لشركة مطاحن شرق الدلتا.

ووجّه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ ما تبقى من مراحل التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان انتظام العمل دون تأثر عمليات التوريد أو الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها.