المسلماني: نواجه تحديات غير مسبوقة ونحتاج للاصطفاف الوطني

كتب - عمرو صالح:

أدلى الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنته الانتخابية في كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك، في اليوم الأول من التصويت داخل مصر.

وأكد المسلماني، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن مصر تواجه تحديات جيوسياسية غير مسبوقة، وسط محيط إقليمي يشهد حالة من عدم اليقين.

وأضاف: "بلادنا بحاجة ماسة إلى الاصطفاف الوطني والتماسك المجتمعي، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة هذه التحديات والدفاع عن استقرار الدولة ومستقبلها".

وجرى التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس الجاري، ويجرى التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.

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