بالفن الشعبي وعروض الأطفال.. انطلاق مهرجان "صيف بلدنا" بجمصة

كتب- محمد شاكر:

انطلقت فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، استمرارا لأنشطتها الصيفية المكثفة بالمحافظات الساحلية ضمن برامج وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات على المسرح الروماني بكورنيش مدينة جمصة، وشهدت حضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للأنشطة الفنية والثقافية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مجلس مدينة جمصة، والكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا، والدكتور عاطف خاطر مدير عام ثقافة الدقهلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والمثقفين والإعلاميين.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة أطفال أوبرا عربي، تضمن باقة من الاسكتشات الفنية والعروض المستوحاة من زمن الفن الجميل، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها: إجازة سعيدة، معانا ريال، ذهب الليل، البنات، توت توت، لما أحب أتسلى، ياللي تملي، الشاكالاتة، واختتمت العروض بتابلوه "الدنيا ربيع"، توزيع موسيقي محمد مصطفى، تصميم أزياء علا جابر، إكسسوارات إنجي عز الدين، وإخراج رنا بركات.

وأضفت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية طابعا فولكلوريا مميزا على الليلة، من خلال باقة من التابلوهات الاستعراضية، منها "الحجالة"، "الحصان"، و"علشان بلادي"، إلى جانب رقصات من الفلكلور السكندري منها "لموا الشباك" و"كامب شيزار"، بقيادة الفنان ياسر عثمان.

وتوافد الرواد على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، ومعرض المنتجات اليدوية والمشغولات التراثية.

واختتم اليوم بفقرات ترفيهية للأطفال، وورش فنية منها رسم على الخزف، وأخرى للرسم على الوجوه للفنان محمد حسني، بجانب ورشة حكي شعبي قدمها الشاعر عبد الناصر الجوهري، وسط أجواء تفاعلية لافتة من الصغار وأسرهم.

تنفذ عروض المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإداراتها التابعة، وتقدم يوميا بالمجان للجمهور والمصطافين، في الثامنة مساء، بمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات من بينها: الأقصر، الوادي الجديد، المنيا، قنا، مطروح، بني سويف، طنطا، بورسعيد، الغردقة، الإسكندرية، والجيزة، وغيرها.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 سبتمبر المقبل، ويصاحبها أنشطة متنوعة كورش الحكي والفنون التشكيلية، وعروض المسرح التفاعلي، والأنشطة المخصصة للأطفال، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية من خلال تقديم تجارب فنية حية تعكس ثراء الموروث الشعبي المصري، وتدعم الموهوبين من مختلف الأعمار.

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