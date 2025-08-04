تحديث الطقس (1).. سحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط أمطار

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثها الأول بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025.

وقالت الأرصاد، في تحديثها، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

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