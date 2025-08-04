"الثقافة" تطلق فعاليات توعوية لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمد شاكر:

أطلقت وزارة الثقافة، فعاليات مكثفة في مختلف المواقع الثقافية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الندوات والمحاضرات ولقاءات توعوية، بهدف ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي الديمقراطي لدى المواطنين.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار الدور التنويري الذي تضطلع به الوزارة، مشيرًا إلى أن الفعاليات تتناول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، إلى جانب مفاهيم المواطنة والانتماء، وأثر المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، مع التأكيد على المسؤولية المجتمعية والحق في الاختيار الحر كركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن.

وأوضح وزير الثقافة، أن اللقاءات التثقيفية تتضمن تقديم شرح لطبيعة ودور مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية من غرفتي البرلمان المصري، وأحد المؤسسات الدستورية التي تسهم في دعم مسار التشريع وتعزيز الحوار المجتمعي.

كما يختص المجلس بدراسة واقتراح الضمانات المرتبطة بالحريات والحقوق، ومراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، بما يسهم في رفع جودة التشريعات وكفاءة السياسات العامة.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد وقّعا بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة في المجالات الثقافية والتوعوية، بهدف تأصيل القيم الوطنية وتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية لدى مختلف فئات المجتمع.

يستهدف البروتوكول نشر المعلومات التثقيفية المرتبطة بالعملية الانتخابية من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات ولقاءات توعوية، مستفيدًا من الإمكانات المتاحة بقطاعات وزارة الثقافة، خاصة قصور الثقافة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور

شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام