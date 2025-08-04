محافظ القاهرة يتفقد لجنة مدرسة تحيا مصر 1 الإعدادية بنات بالأسمرات

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لجنة مدرسة تحيا مصر 1 الإعدادية بنات بالأسمرات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد محافظ القاهرة، أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أية بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.

والتقى محافظ القاهرة، خلال جولته بمحيط اللجنة، عددًا من المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية بمصر ممثلين للاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وممثلي البرلمان العربي، والذين أشادوا بسير العملية الانتخابية، كما أبدوا إعجابهم الشديد بما تم من أعمال تطوير بمدينة الأسمرات.

وأكد محافظ القاهرة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وردًا على تساؤلات الوفود الأجنبية عما تم بمدينة الأسمرات، قدم محافظ القاهرة، شرحًا لما قامت به الدولة من إنشاء مجتمع حضاري لعدد من سكان المناطق غير الآمنة، ونقلهم لمدينة الأسمرات في مساكن مؤثثة بالكامل، يتوافر بها جميع الخدمات، كما تم إعادة تخطيط المناطق غير الآمنة التي كانت يقطنون بها، وتحويلها إلى مناطق خدمية للسكان المحيطة بها.

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