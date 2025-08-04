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مجهولة المصدر.. تحذير رسمي من دواء بيطري بالأسواق

12:21 م الإثنين 04 أغسطس 2025

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا من عبوات "غير مسجلة ومجهولة المصدر" لأحد الأدوية البيطرية في الأسواق.

وقالت الهيئة في خطاب رسمي، إن التحذير يخص التشغيلة رقم "689321" من مستحضر "Draxxin 100mg/ml 250ml"، والتشغيلة رقم "721520" من المستحضر " Draxxin Plus 250 ml".

وأرجعت الهيئة السبب إلى وجود عبوات غير مسجلة طبقا لإفادة إدارة التفتيش على مصانع المستلزمات، في حين لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

ووجهت الهيئة نصائح للمواطنين، بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال على الخط الساخن 15301 أو الموقع الإليكتروني للهيئة.

كما نشرت صورا للمستحضر المقلد.

وشددت على أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري.

دواء Draxxin وDraxxin Plus هما من الأدوية البيطرية الشهيرة التي تُستخدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي في الحيوانات، وخاصة في الأبقار والعجول والخنازير والأغنام.

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هيئة الدواء المصرية الأدوية مجهولة المصدر
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