كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى التل الكبير التخصصي يُعد أحد المشروعات الصحية الرائدة بمحافظة الإسماعيلية، ويُشكّل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس مواصلة الدولة توفير خدمات صحية متميزة وتحقيق العدالة الصحية.

أوضح السبكي في بيان اليوم، أن مستشفى التل الكبير التخصصي تم تطويره بتكلفة استثمارية بلغت نحو 530 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تبلغ 196 سريرًا، ومن المقرر تشغيله قريبًا خلال الفترة المقبلة. ويُعد هذا المشروع أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالخدمات الصحية في محافظة الإسماعيلية، حيث يسهم في توفير خدمات طبية عالية الجودة داخل نطاق المحافظة، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمستشفى أكثر من 11 ألف متر مربع، ويتكون من مبنيين، هما المبنى الرئيسي بمساحة 3600 متر مربع، والمبنى السكني بمساحة 2500 متر مربع، ويتكون كل منهما من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، ما يضمن بنية إنشائية قوية تدعم التوسع للخدمات.

وأشار إلى أن المستشفى يقدّم باقة متكاملة من الخدمات الصحية تشمل 10 غرف عمليات متنوعة، منها 5 غرف كبرى وصغرى ومتوسطة، وغرفتا عمليات مناظير، وغرفة ولادة قيصرية، وأخرى للولادة الطبيعية، بالإضافة إلى 14 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات، ما يُعزز من فرص حصول المواطنين على الرعاية التخصصية بكفاءة وجودة عالية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 169 سريرًا، منها 96 سرير إقامة داخلية، و18 سريرًا للرعايات المركزة، و16 سريرًا لأطفال مبتسرين، و8 أسِرة لحديثي الولادة، إلى جانب قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 31 وحدة مجهزة على أعلى مستوى. كما يضم المستشفى وحدات متطورة للأشعة، المعامل، الاستقبال والطوارئ، التعقيم، الصيدلية، والمباني الملحقة مثل وحدات الكهرباء والمخازن وغيرها، لتكتمل منظومة الخدمة الصحية داخل المستشفى.

أكد الدكتور أحمد السبكي أن تطوير مستشفى التل الكبير يأتي في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويُعزز قدرتها على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين الصحية. كما يُسهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وزيادة كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الحياة الصحية داخل المحافظة.

ويحتوي المستشفى على مجموعة متكاملة من الخدمات المساندة، تشمل المغسلة، التعقيم المركزي، المطبخ، المشرحة، محطة معالجة المياه، محطة الغازات الطبية، وتانك أكسجين بسعة 6000 لتر، بالإضافة إلى 8 مصاعد داخل المبنى الرئيسي لتسهيل تنقل المرضى والفرق الطبية بين الأقسام.

وأوضح أن مستشفى التل الكبير يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، ضمن 12 مستشفى و54 مركزًا ووحدة طب أسرة مقرر تشغيلهم بالكامل في المحافظة، بما تسهم مجتمعة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الحياة الصحية للسكان، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية وفقًا لأحدث المعايير.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن مستشفى التل الكبير يدعم توجه الهيئة نحو التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية والدقيقة، ضمن رؤية شاملة لبناء نظام صحي متكامل في مصر. وأضاف أن هذا النوع من المشروعات يُعزز من قدرة المنظومة الصحية على تلبية مختلف الاحتياجات الطبية، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.