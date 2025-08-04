نائب وزير الكهرباء تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب ـ محمد صلاح

أدلت منذ قليل المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس التي انطلقت اليوم وتستمر غدا الاثنين.

وجرى التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس الجاري، ويجرى التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.