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طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب

11:08 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

أقمار صناعية تكشف خريطة السحب

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور عبر الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن درجة الحرارة سجلت قبل قليل على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أن من المتوقع ان تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى اليوم تبلغ 35 درجة مئوية.

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