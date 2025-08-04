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محافظ القاهرة: بدء التصويت في جميع لجان العاصمة دون معوقات

11:08 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء التصويت في جميع لجان العاصمة دون معوقات، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وتابع محافظ القاهرة، وفق بيان اليوم، بدء فتح لجان التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى يومي 4 و5 أغسطس الجاري بكل أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التي تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في محيط اللجان لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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