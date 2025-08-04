تغييرات في رؤساء مراكز الإبداع بصندوق التنمية الثقافية.. تعرف عليهم

كتب- محمد شاكر:

أصدر المهندس حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قرارًا بندب الدكتورة سمر سعيد، عميدة المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، مشرفا عاما على مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي لمدة عام.

حصلت الدكتورة سمر سعيد على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من المعهد العالي للباليه، وهي عضو في مجلس أكاديمية الفنون، وعضو بلجنة الثقافة والفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة.

كما شاركت في العديد من لجان التحكيم الدولية، منها: جائزة الشارقة الدولية للتراث (2025)، ومسابقة "إبداع"، بالإضافة إلى مسابقات مراكز الفنون على مستوى الجمهورية.

وبالتوازي، أصدر السطوحي قرارًا آخر بتكليف الدكتور محمد علاء فتحي، أستاذ التأليف الموسيقي والوكيل السابق لمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، مشرفًا عامًا على مركز الإبداع الفني بقبة الغوري.

حصل الدكتور علاء فتحي على الجائزة التشجيعية في التأليف الموسيقي من المجلس الأعلى للثقافة، وله العديد من المؤلفات الموسيقية والمشاركات البارزة في مهرجانات محلية ودولية كمؤلف موسيقي.

وقد سبق له تولي إدارة عدة مراكز إبداع تابعة للصندوق، مثل متحف أم كلثوم وبيت الغناء العربي وبيت السحيمي.

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