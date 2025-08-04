كتب- محمد نصار:

أدلى السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس.

وأكد "كارم"، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وركيزة أساسية في بناء دولة القانون، مشيرًا إلى أن الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية الحفاظ على الاستقرار والمؤسسات الدستورية.

وأوضح أن المجلس يتولى متابعة مجريات العملية الانتخابية من خلال فرق ميدانية متخصصة، تعمل وفق منهجية واضحة تستند إلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بنزاهة الانتخابات وذلك لضمان احترام حقوق الناخبين وتكافؤ الفرص.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس لا يكتفي بالرصد فقط بل يُعد تقارير مهنية تُرفع إلى الجهات المعنية، وتُستخدم كوثائق مرجعية في تقييم العملية الانتخابية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها.

وشدد رئيس المجلس، على أن ضمان نزاهة الانتخابات ليس مسؤولية جهة واحدة بل هو جهد جماعي يقتضي تعاون كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن الاستحقاقات الدستورية تكتسب قوتها من مدى احترامها لحقوق الإنسان والضمانات القانونية.

جدير بالذكر أن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يُجرى على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط ترتيبات تنظيمية وإدارية تهدف إلى تيسير مشاركة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

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