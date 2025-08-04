وزير التعليم يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

القاهرة - مصراوي:

أدلى السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى على مدار يومين (اليوم وغدًا) داخل مصر، وذلك بمقر لجنته بمدرسة رشيد الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وقد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في أول أيام الاقتراع داخل مصر، والمستمر على مدار يومين متتاليين.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويُجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك تحت إشراف نحو 10 آلاف قاضٍ من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية يؤدين مهامهن خارج محل إقامتهن.