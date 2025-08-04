إعلان

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

09:14 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متذ قليل بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.

وتجرى الانتخابات على مدار يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقوائم، وسط إشراف قضائي كامل، وتأمين شامل من قبل قوات الشرطة لتسهيل عملية التصويت.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيسي تح لجان انتخابات مجلس الشيوخ لاستعدادات لانتخابات الشيوخ نتخابات الشيوخ الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة