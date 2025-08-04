الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ



أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متذ قليل بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.

وتجرى الانتخابات على مدار يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقوائم، وسط إشراف قضائي كامل، وتأمين شامل من قبل قوات الشرطة لتسهيل عملية التصويت.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر.